Жулин высказался об оценках фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
- РИА Новости
«В женской короткой программе всё чётко отсудили. Как девочки откатались, так и поставили. Трусовой поставили объективную оценку? Конечно», — приводит слова Жулина РИА Новости.
Первое место после короткой программы занимает Алёна Косторная (78,84 балла). Второе место у Елизаветы Туктамышевой (74,70). Тройку лидеров замыкает Александра Трусова (70,81).
Ранее Трусова рассказала, что ощущает изменения в своём катании.