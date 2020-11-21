Жулин высказался об оценках фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

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Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказал мнение об оценках фигуристок в короткой программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Жулин высказался об оценках фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«В женской короткой программе всё чётко отсудили. Как девочки откатались, так и поставили. Трусовой поставили объективную оценку? Конечно», — приводит слова Жулина РИА Новости.

Первое место после короткой программы занимает Алёна Косторная (78,84 балла). Второе место у Елизаветы Туктамышевой (74,70). Тройку лидеров замыкает Александра Трусова (70,81).

Ранее Трусова рассказала, что ощущает изменения в своём катании.

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