Жулин высказался об оценках фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказал мнение об оценках фигуристок в короткой программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

РИА Новости

«В женской короткой программе всё чётко отсудили. Как девочки откатались, так и поставили. Трусовой поставили объективную оценку? Конечно», — приводит слова Жулина РИА Новости. Первое место после короткой программы занимает Алёна Косторная (78,84 балла). Второе место у Елизаветы Туктамышевой (74,70). Тройку лидеров замыкает Александра Трусова (70,81). Ранее Трусова рассказала, что ощущает изменения в своём катании.