Траньков оценил выступления спортивных пар в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил выступления спортивных пар в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Прежде всего, порадовали дебютанты. Те, кто выступал в начале, они справились с волнением. Я понимаю молодых ребят, которым выдался шанс показать себя на таком крупном турнире. И практически все дебютанты здорово справились с этой задачей. Отлично, что есть такой резерв», — приводит слова Транькова РИА Новости.

Он отметил, что очевидно, что соревнования проходили между двумя парами Тамары Москвиной — Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским а также Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

«Обеим парам не удалось избежать ошибок, поэтому результат закономерен. Но в этом сезоне ещё можно ошибаться, потому что не у всех подготовка получается такой, какая она должна быть», — добавил Траньков.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов лидируют по итогам короткой программы этапе Гран-при в Москве