Туктамышева: ошибка на флипе была не совсем предсказуемой

Елизавета Туктамышева объяснила свою ошибку при исполнении флипа в короткой программе соревнований в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.

«Да, ошибка на флипе была не совсем предсказуемой, потому что этот каскад у меня довольно стабильно получался. На разминке что-то пошло не так, и я начала зря анализировать ситуацию, размышлять о технике. Это сыграло свою роль в нехорошую сторону, потому что лучше отключать голову и довериться своему телу. Уже очень много напрыгано, тело само знает, как действовать», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экcпресс».

Она отметила, что в целом довольна своим прокатом короткой программы, если не акцентировать внимание на помарке на флипе.

«Вся программа целиком получилась удачно. Было одно из самых удачных исполнений за этот сезон. Осталось немножко скорректировать технические моменты», — добавила фигуристка.

Туктамышева с результатом 74,70 балла заняла второе место по итогам короткой программы.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Туктамышевой в короткой программе.