«Витязь» прервал свою серию поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Витязю» принесли шайбы Фёдора Малыхина, Даниила Пыленкова, а также дубль Джастина Дэнфорта.
«Северсталь» ответила голом Владислава Кодолы.
Для «Витязя» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Северсталь» проиграла в третьем матче подряд.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал пятиматчевую серию побед «Спартака» в КХЛ.