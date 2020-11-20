«Витязь» прервал свою серию поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Подольский «Витязь» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Витязю» принесли шайбы Фёдора Малыхина, Даниила Пыленкова, а также дубль Джастина Дэнфорта.

«Северсталь» ответила голом Владислава Кодолы.

Для «Витязя» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Северсталь» проиграла в третьем матче подряд.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал пятиматчевую серию побед «Спартака» в КХЛ.