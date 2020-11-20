«Салават Юлаев» прервал пятиматчевую серию побед «Спартака» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
«Спартак» забил первым. На старте второго периода отличился Анатолий Никонцев.
«Салават Юлаев» ответил голом Сакари Маннинена во второй половине второй 20-минутки.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу уфимской команде принёс бросок Маркуса Гранлунда.
Таким образом, «Спартак» потерпел первое поражение после серии из пяти побед.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» взял верх над «Торпедо» в КХЛ.