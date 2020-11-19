«Ак Барс» взял верх над «Торпедо» в КХЛ, команды забросили 12 шайб на двоих

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Казанский «Ак Барс» взял верх над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» взял верх над «Торпедо» в КХЛ, команды забросили 12 шайб на двоих
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 7:5.

В составе хозяев хет-трик оформил Виктор Тихонов, а также по разу отличились Станислав Галиев, Дмитрий Воронков, Дмитрий Юдин и Никита Лямкин. У коллектива из Нижнего Новгорода шайбы забросили Энди Мили, Антон Шенфельд, Джордан Шварц, Иван Чехович и Зият Пайгин.

Для «Ак Барса» это третий выигранный матч подряд. 

«Ак Барс» в следующем матче сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», «Торпедо» встретится с «Автомобилистом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.

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