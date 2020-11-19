«Ак Барс» взял верх над «Торпедо» в КХЛ, команды забросили 12 шайб на двоих
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 7:5.
В составе хозяев хет-трик оформил Виктор Тихонов, а также по разу отличились Станислав Галиев, Дмитрий Воронков, Дмитрий Юдин и Никита Лямкин. У коллектива из Нижнего Новгорода шайбы забросили Энди Мили, Антон Шенфельд, Джордан Шварц, Иван Чехович и Зият Пайгин.
Для «Ак Барса» это третий выигранный матч подряд.
«Ак Барс» в следующем матче сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», «Торпедо» встретится с «Автомобилистом».
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.