ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась в пользу гостей — 4:2.
В составе армейцев отличились Александр Попов, Кирилл Максимов, Андрей Светлаков и Андрей Локтионов. У хозяев шайбы забросили Андрей Чивилев и Павел Порядин.
Для красно-синих эта победа стала четвёртой подряд.
В следующем матче ЦСКА сыграет с минским «Динамо», а «Нефтехимик» встретится со столичным «Спартаком».
В других матчах игрового дня минское «Динамо» одолело «Сочи» (3:2 ОТ), ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4), а московское «Динамо» разгромило «Динамо» из Риги (6:1).
Ранее «Авангард» нанёс «Барысу» третье поражение подряд в КХЛ.