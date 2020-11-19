ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

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Московский ЦСКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась в пользу гостей — 4:2.

В составе армейцев отличились Александр Попов, Кирилл Максимов, Андрей Светлаков и Андрей Локтионов. У хозяев шайбы забросили Андрей Чивилев и Павел Порядин.

Для красно-синих эта победа стала четвёртой подряд. 

В следующем матче ЦСКА сыграет с минским «Динамо», а «Нефтехимик» встретится со столичным «Спартаком».

В других матчах игрового дня минское «Динамо» одолело «Сочи» (3:2 ОТ), ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4), а московское «Динамо» разгромило «Динамо» из Риги (6:1).

Ранее «Авангард» нанёс «Барысу» третье поражение подряд в КХЛ.

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