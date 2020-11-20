Мишина и Галлямов рассказали, что хотели более эмоционально откатать короткую программу

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в короткой программе соревнований спортивных пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Мишина и Галлямов рассказали, что хотели более эмоционально откатать короткую программу
  • РИА Новости

«Были ошибки, которых не должно было быть. Несмотря на то что была всего неделя, хотели более эмоционально прокататься. Меняли небольшие штришки в прокате», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Галлямов отметил, что они настраивались на домашний этап Гран-при, как и на любые другие соревнования.

«Для нас каждый старт — больше чем событие, нам нравится выступать. Как только едем на старты, мы рады, хотим проехать программы перед публикой, в костюме. Нашим прокатам рады», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов лидируют по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве, набрав 79,34 балла.

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