В РПЛ считают, что потеря контрактов с букмекерами станет для клубов крайне болезненной

Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов высказал мнение относительно перспектив сокращения спонсорских контрактов букмекеров с клубами лиги.

«Что касается клубов РПЛ, то основную финансовую нагрузку всё-таки несут якорные спонсоры и партнёры клубов; доля доходов от букмекеров в бюджете не является системообразующей, но её потеря в любом случае будет крайне болезненной», — приводит слова Суворова «Чемпионат».

Он отметил, что возможность открыто спонсировать спортивные события и размещать рекламу у букмекеров появилась всего три года назад, этот рынок находится только в самом начале пути, многие процессы и отношения только выстраиваются, идёт конкурентная борьба за потребителей, за лучшие спонсорские активы.

«Поэтому новые меры регуляторов должны всегда осуществляться с учётом интересов всех субъектов этой экосистемы», — добавил Суворов.

30 сентября вступил в силу закон, ужесточающий требования к букмекерам, а уже 6 октября министр финансов России Антон Силуанов выступил с предложением увеличить целевые отчисления на развитие спорта.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» прокомментировали условную дисквалификацию двоих футболистов клуба за игру на тотализаторе.