Медведева: спортсмены — не роботы

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась мнением о стереотипах по поводу спортсменов.
Медведева: спортсмены — не роботы
  • РИА Новости

«Странно слышать, когда люди говорят: «Она же спортсменка, значит справится». Этот стереотип заставляет общество воспринимать людей спорта как машины для достижения целей. Безусловно, со спортом приходят дисциплина, работа на постоянный прогресс. Но многое остаётся за кадром. Мы не роботы, никто из нас не рождён исключительно для того, чтобы побеждать. Часто люди забывают или не видят за этими стереотипами людей, которым не хватает простого общения с родными и друзьями в ответственный момент, которым бывает страшно выходить на арену в тысячах километров от дома. В такие моменты я думаю о тех, кто меня любит, ждёт, поддерживает и всегда с радостью обнимет. Тогда на лице появляется искренняя улыбка и хочется скорее выйти на лёд», — написала Медведева в Instagram.

20-летняя россиянка в нынешнем сезоне приняла участие только в контрольных прокатах сборной России, после чего пожаловалась на боли в спине.

Ранее Жулин заявил, что первые два места на московском этапе Гран-при заберут Трусова и Щербакова.

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