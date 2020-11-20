Дмитриев считает, что фигурист Коляда остановился в развитии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев — старший рассказал об ожиданиях от выступления Михаила Коляды на этапе Гран-при в Москве.

«Интересно будет посмотреть за Колядой. Любопытно, сумел ли он перебороть себя и перенастроить свою карьеру. Мне кажется, какое-то усилие он смог предпринять. Он вообще очень разумный парень, он симпатичен мне в плане подхода к делу. Я буду за него болеть. Хочу, чтобы у него всё сложилось, а то на несколько лет он остановился в росте мастерства. Дай бог, чтобы у него всё сдвинулось с мёртвой точки. Здоровье и возраст ему ещё позволяют добиваться успехов в фигурном катании», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Этап Гран-при России пройдёт с 20 по 22 ноября в Москве.

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