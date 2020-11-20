Радионова назвала фаворитов московского этапа Гран-при

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 Елена Радионова поделилась своими ожиданиями от этапа Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Москве.

«Уровень турнира очень высокий, несмотря на то что многие иностранные фигуристы не смогли приехать из-за пандемии. У нас в России очень много сильных спортсменок и высочайший уровень фигурного катания, поэтому этап Гран-при будет очень интересным. Можно сказать, это мини-чемпионат России. Наверное, Трусову и Щербакову стоит выделить отдельно, поскольку неизвестно, собрала ли Косторная сейчас тройной аксель. Без ультра-си сейчас трудно брать первое место. Также нельзя списывать со счетов Лизу Туктамышеву. Думаю, весь мир будет смотреть эти соревнования. Наши звёздочки известны везде. Они показали себя на чемпионате Европы. Жаль, что отменили мировое первенство, думаю, там бы они тоже навели шороху», — сказала Радионова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Этап Гран-при в Москве пройдёт с 20 по 22 ноября.

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