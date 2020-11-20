Газизов рассказал о своих взаимоотношениях с Цорном

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как относится к своему предшественнику Томасу Цорну.

«Я понял, что в своё время допустил ошибку: после прихода в клуб мне нужно было сразу позвонить Томасу и сказать: «Давайте встретимся втроём и обговорим всё». На тот момент мне показалось, что что-то не так. Плюс тогда заканчивался чемпионат. «Спартак» был на 11-м месте, не забыли? В общем, по-человечески получилось не очень. Месяца полтора тому назад я всё же Томасу позвонил, предложил посидеть, поговорить и обсудить кое-какие моменты, но он уже улетел. Конечно, у нас с Цорном нормальные отношения. Он сделал всё возможное, что мог на тот момент. Я не знаю, что именно он сделал не так, но получилось так, как получилось. Я сказал Томасу, чтобы он позвонил, когда в следующий раз будет в России: встретимся за ужином, может, разопьём бутылку вина. Я не против, если Цорн игрока «Спартаку» найдёт. Он давно работает в футболе», — сказал Газизов «Чемпионату».

Томас Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019 года по июль 2020-го, после чего был уволен.

Ранее Газизов заявил, что Кокорин принесёт «Спартаку» победы.