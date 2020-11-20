Надаль поделился ожиданиями от матча с Медведевым на Итоговом турнире ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что с нетерпением ожидает матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Попасть в полуфинал здесь, на последнем турнире года, — очень важно. Я рад этому и с нетерпением ожидаю полуфинала против Медведева. Здесь всегда тяжело играть против лучших игроков мира каждый день в конце сезона. В большинстве случаев вы несколько устаёте, но в этом году всё иначе», — приводит слова испанца пресс-служба турнира.

Матч Надаля с Медведевым состоится 21 ноября.

Ранее Чесноков заявил, что Медведев сыграл блестяще в матче с Джоковичем.