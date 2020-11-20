ЦСКА обыграл «Баварию» и одержал пятую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА на выезде нанёс поражение мюнхенской «Баварии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Мюнхене и закончилась в пользу гостей — 89:81.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, который набрал 25 очков. Его партнёр по команде центровой Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе хозяев 19 очков в свой актив записал Уэйд Болдуин.

Таким образом, красно-синие добились пятой победы кряду в Евролиге. В следующем матче турнира, который состоится 26 ноября, ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что «Химки» уступили «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге.