«Химки» уступили «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
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Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 77:105.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Крунослав Симон, набравший 24 очка. В составе российской команды по 13 очков в свой актив записали Янис Тимма и Джордан Микки.
В следующем матче регулярного чемпионата, который состоится 26 ноября, «Химки» встретятся с немецкой «Альбой».
Ранее «Локомотив-Кубань» одолел литовскую команду в баскетбольном Еврокубке.