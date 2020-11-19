«Химки» уступили «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» уступили «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 77:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Крунослав Симон, набравший 24 очка. В составе российской команды по 13 очков в свой актив записали Янис Тимма и Джордан Микки. 

В следующем матче регулярного чемпионата, который состоится 26 ноября, «Химки» встретятся с немецкой «Альбой».

Ранее «Локомотив-Кубань» одолел литовскую команду в баскетбольном Еврокубке.

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