«Химки» уступили «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 77:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Крунослав Симон, набравший 24 очка. В составе российской команды по 13 очков в свой актив записали Янис Тимма и Джордан Микки.

В следующем матче регулярного чемпионата, который состоится 26 ноября, «Химки» встретятся с немецкой «Альбой».

Ранее «Локомотив-Кубань» одолел литовскую команду в баскетбольном Еврокубке.