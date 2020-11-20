Газизов: Тедеско чётко обозначил, что опорник ему в «Спартаке» сейчас не нужен

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, по какой причине клуб не подписал в минувшее трансферное окно опорного полузащитника.

«Когда пришёл в «Спартак», сразу сказал: «Нужен опорник». Тедеско ответил: «Нужен правый защитник». Всё. От Доменико чётко прозвучало, что опорник сейчас ему не нужен», — цитирует Газизова «Чемпионат».

При этом он отметил, что клуб всё равно вёл работу в направлении поиска опорника, а также усиление этой позиции будет рассматриваться в зимнее трансферное окно.

«Есть фамилии игроков, которые могут прийти. Но невозможно привезти игрока без желания тренера», — добавил функционер.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее гендиректор «Спартака» назвал задачи команды на сезон.