Бутырская высказалась о предстоящем этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о предстоящем этапе Гран-при в Москве.

«Все остались без этапов Гран-при, привычный соревновательной практики нет, мы можем соревноваться только у себя в стране. Нас ожидает классное соревнование, будет интересная борьба. Не могу сказать, что всё в идеальной форме, так как сезон только-только начинается, но к этим стартам готовились особенно. Это своего рода первый международный старт», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Она также предположила, что бороться за победу будут Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. При этом Бутырская считает, что, помимо этих фигуристок, будет на кого посмотреть.

«Нынешний этап Гран-при нужно воспринимать как праздник, что есть возможность выступить, при этом выступить многим. Кто-то получил этот шанс, потому что к нам мало иностранцев приехало. Все участники без исключения должны ловить кайф от соревнований», — добавила Бутырская.

Этап Гран-при в Москве запланирован на 20—22 ноября.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова будет работать комментатором на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.