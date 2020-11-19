Бутырская высказалась о предстоящем этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

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Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о предстоящем этапе Гран-при в Москве.
Бутырская высказалась о предстоящем этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Все остались без этапов Гран-при, привычный соревновательной практики нет, мы можем соревноваться только у себя в стране. Нас ожидает классное соревнование, будет интересная борьба. Не могу сказать, что всё в идеальной форме, так как сезон только-только начинается, но к этим стартам готовились особенно. Это своего рода первый международный старт», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Она также предположила, что бороться за победу будут Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. При этом Бутырская считает, что, помимо этих фигуристок, будет на кого посмотреть.

«Нынешний этап Гран-при нужно воспринимать как праздник, что есть возможность выступить, при этом выступить многим. Кто-то получил этот шанс, потому что к нам мало иностранцев приехало. Все участники без исключения должны ловить кайф от соревнований», — добавила Бутырская.

Этап Гран-при в Москве запланирован на 20—22 ноября.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова будет работать комментатором на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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