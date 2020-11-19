Смородская не считает, что Черчесова отправят в отставку с поста главного тренера сборной

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение сборной России по футболу от Сербии в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций.

«Матч крайне неудачный для сборной, играли плохо. Тому есть много причин. Например, старые схемы, рассчитанные на столб в атаке. Вместо Дзюбы поставили Заболотного — Антон не справился с задачей», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По её мнению, в российской команде не смогли придумать новую тактику на матч с сербами, а также у подопечных Станислава Черчесова был плохой контроль мяча, а также проваливался центр поля.

«Отставка Черчесова? Не думаю, что будут такие последствия. Отставка ни к чему не приведёт. Противостоять сложным соперникам — что ж, таковы правила. Кто в какой корзине оказался, тому соответствующие оппоненты и достанутся. А то, что мы ещё не заслуживали сеяться при жребии выше, — факт налицо», — добавила Смородская.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Дмитрий Песков не стал комментировать поражение сборной России от Сербии.