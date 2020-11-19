Фигуристка Тараканова рассказала, как отнеслась к высказываниям Плющенко после своего ухода

Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала о своей реакции на негативные высказывания двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко после своего ухода из его академии.

«Неприятный момент, я была шокирована. Возможно, у Евгения Викторовича остались обиды. Но если я его чем-то обидела, тысячу раз извиняюсь — и перед ним, и перед всем коллективом! Плющенко внёс огромный вклад в моё развитие. Хоть многие и говорят, что он не тренирует лично, это неправда. Да, он иногда отсутствовал из-за занятости в шоу и других проектах. Но каждый свободный день участвовал в тренировках», — приводит слова Таракановой «Матч ТВ».

Фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла в академию Плющенко, которую покинула через год.

Ранее Инна Гончаренко отметила изменения в катании Трусовой и Косторной после начала работы с Плющенко.