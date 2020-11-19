СМИ: Ещё один футболист «Ливерпуля» получил травму

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Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс получил травму бедра в расположении молодёжной сборной Англии по футболу.
СМИ: Ещё один футболист «Ливерпуля» получил травму
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, 19-летний Уильямс не попал в состав сборной Англии U21 на встречу с Албанией из-за проблем с бедром и вернулся в расположение клуба.

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что повреждение Уильямса окажется несерьёзным и он сможет сыграть 22 ноября в домашнем матче Английской премьер-лиги с «Лестер Сити».

Действующие чемпионы Англии испытывают серьёзные кадровые проблемы — на длительный срок выбыли Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, в ближайших матчах сыграть не смогут Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен, участие Эндрю Робертсона и Джордана Хендерсона остаётся под вопросом, а Мохаммед Салах остаётся в Египте после выявления у него коронавирусной инфекции.

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