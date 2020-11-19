Черчесов: не знаю, почему Сербия не вышла на Евро — 2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что команда Сербии не смогла отобраться на чемпионат Европы.

В Белграде подопечные Любиши Тумбаковича одержали победу со счётом 5:0.

«Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жаль, что пандемия нас остановила. Сербия не вышла на чемпионат Европы. Это значит, что в тот момент, когда надо было быть готовыми, у них не получилось дать результат. Сербия всегда была хорошей командой, не знаю, почему у неё не получилось отобраться», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Он также объяснил замену вратаря Маринато Гилерме.