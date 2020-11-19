Черчесов: не знаю, почему Сербия не вышла на Евро — 2020

Короткая ссылка
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что команда Сербии не смогла отобраться на чемпионат Европы.
Черчесов: не знаю, почему Сербия не вышла на Евро — 2020
  • Reuters

В Белграде подопечные Любиши Тумбаковича одержали победу со счётом 5:0.

«Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жаль, что пандемия нас остановила. Сербия не вышла на чемпионат Европы. Это значит, что в тот момент, когда надо было быть готовыми, у них не получилось дать результат. Сербия всегда была хорошей командой, не знаю, почему у неё не получилось отобраться», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Он также объяснил замену вратаря Маринато Гилерме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить