Губерниев раскритиковал сборную России по футболу после поражения от Сербии

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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгромном поражении сборной России по футболу от Сербии в матче Лиги наций.
Губерниев раскритиковал сборную России по футболу после поражения от Сербии
  • Reuters

«Наш футбол в глубочайшем кризисе. Это касается не только сборной, её игроков или тренера. Это касается всех сфер нашего футбола. Мы деградировали во всём. Сейчас самое время посмотреть на себя со стороны и что-то понять», — написал журналист в своём Telegram-канале. 

Он также сравнил поражение от Сербии с «Цусимой» и подчеркнул, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов после пары успехов «заигрался».

Ранее сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии в Лиге наций.

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