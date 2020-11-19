Месси: устал быть причиной всех проблем в «Барселоне»

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Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем каталонского клуба.
Месси: устал быть причиной всех проблем в «Барселоне»
  • Reuters

«Я немного устал быть причиной всех проблем в клубе», — приводит слова Месси AS.

Отмечается, что игрок сделал данное заявление после прилёта в Барселону после матчей за сборную Аргентины. При этом причина фразы остаётся неизвестной.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея.

Ранее сообщалось, что работники «Барселоны» разочарованы решением Месси остаться в клубе.

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