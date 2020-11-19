Месси: устал быть причиной всех проблем в «Барселоне»
- Reuters
«Я немного устал быть причиной всех проблем в клубе», — приводит слова Месси AS.
Отмечается, что игрок сделал данное заявление после прилёта в Барселону после матчей за сборную Аргентины. При этом причина фразы остаётся неизвестной.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея.
Ранее сообщалось, что работники «Барселоны» разочарованы решением Месси остаться в клубе.