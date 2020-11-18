Работники «Барселоны» разочарованы решением Месси остаться в клубе

Часть сотрудников «Барселоны» надеялась прошлым летом, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинет клуб.

«Мы расстроились, когда стало известно, что Месси остаётся. Все были расстроены. Мы понимали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб мог платить ему зарплату. Я люблю Лионеля и ценю то, что он сделал для клуба и для футбола. Но ещё больше я люблю свою семью и возможность иметь работу», — цитирует сотрудника «Барселоны» журнал FourFourTwo.

Аргентинец был намерен уйти из клуба летом 2020 года и подал официальный запрос о своём трансфере, но руководство клуба отказалось обсуждать возможную продажу игрока, и в итоге он остался.

Ранее экс-директор «Барселоны» высказался об уходе Бартомеу из клуба.