Работники «Барселоны» разочарованы решением Месси остаться в клубе
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«Мы расстроились, когда стало известно, что Месси остаётся. Все были расстроены. Мы понимали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб мог платить ему зарплату. Я люблю Лионеля и ценю то, что он сделал для клуба и для футбола. Но ещё больше я люблю свою семью и возможность иметь работу», — цитирует сотрудника «Барселоны» журнал FourFourTwo.
Аргентинец был намерен уйти из клуба летом 2020 года и подал официальный запрос о своём трансфере, но руководство клуба отказалось обсуждать возможную продажу игрока, и в итоге он остался.
Ранее экс-директор «Барселоны» высказался об уходе Бартомеу из клуба.