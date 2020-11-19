Хоккеист СКА Каменев: «Трактор» сам не играет и другим не даёт

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Нападающий петербургского СКА Владислав Каменев прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист СКА Каменев: «Трактор» сам не играет и другим не даёт
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«Хорошая игра. Мы просто не реализовали свои моменты. Соперник действовал хорошо — «Трактор» не давал нам ничего сделать. Вроде бы не совершали ошибок, но челябинцам повезло, что забили гол после вбрасывания. Нам перед игрой показывали видео, объясняли, что «Трактор» не просто так находится так высоко в таблице. Они показывают такой хоккей, что и сами ничего не делают, но и другим не дают. Мы настраивались на такую игру», — цитирует Каменева РИА Новости.

Ранее СКА потерпел поражение от «Трактора» в КХЛ.

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