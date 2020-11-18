Сборная Армении обыграла Северную Македонию и вышла в дивизион B в Лиге наций
- Reuters
Встреча прошла в Никосии и завершилась с минимальным счётом 1:0.
В составе армянской команды единственный мяч забил Оганес Амбарцумян, отличившийся на 55-й минуте.
Армения набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу группы 3 дивизиона C. Македонцы, до этого лидировавшие в квартете, закончили турнир на втором месте.
Ранее стало известно, что матч с Сербией станет для Юрия Жиркова 100-м в составе сборной России.