Сборная Армении обыграла Северную Македонию и вышла в дивизион B в Лиге наций

Сборная Армении по футболу одержала победу над Северной Македонией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Никосии и завершилась с минимальным счётом 1:0.

В составе армянской команды единственный мяч забил Оганес Амбарцумян, отличившийся на 55-й минуте.

Армения набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу группы 3 дивизиона C. Македонцы, до этого лидировавшие в квартете, закончили турнир на втором месте.

Ранее стало известно, что матч с Сербией станет для Юрия Жиркова 100-м в составе сборной России.