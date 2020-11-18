СМИ: «Реал» выставил Иско на трансфер

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Мадридский футбольный клуб «Реал» хочет продать полузащитника команды Иско.
СМИ: «Реал» выставил Иско на трансфер
  • Reuters

Как сообщает El Confidencial, хавбека выставили на трансфер с одобрения главного тренера команды Зинедина Зидана. Отмечается, что руководство клуба решило продать 28-летнего игрока, чтобы не отпустить его бесплатно по окончании контракта в 2022 году.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов выполнить любые финансовые условия капитана «Реала» Серхио Рамоса.

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