СМИ: «Реал» выставил Иско на трансфер
- Reuters
Как сообщает El Confidencial, хавбека выставили на трансфер с одобрения главного тренера команды Зинедина Зидана. Отмечается, что руководство клуба решило продать 28-летнего игрока, чтобы не отпустить его бесплатно по окончании контракта в 2022 году.
Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В этом сезоне он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов выполнить любые финансовые условия капитана «Реала» Серхио Рамоса.