Нурмагомедов объявил о запуске собственного мобильного оператора

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о скором запуске собственного оператора мобильной связи.
Нурмагомедов объявил о запуске собственного мобильного оператора
  • Gettyimages.ru

По его словам, первоначально зоной покрытия будут Москва и Московская область. Но в перспективе планы спортсмена и его партнёров гораздо масштабнее.

«Честность и ответственность — это принципы, на которых я строил свою спортивную карьеру. Сегодня я готов пойти дальше — и уже могу сообщить вам важную новость, которую так долго готовил. Уже скоро я и моя команда запустим новый мобильный оператор, за основу работы которого взяты мои собственные ценности и убеждения», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко допустил возвращение Нурмагомедова.

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