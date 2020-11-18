Титулованный штангист Беджанян объявил о завершении карьеры

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Трёхкратный призёр чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Давид Беджанян завершил спортивную карьеру.
Титулованный штангист Беджанян объявил о завершении карьеры
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский, в свои 32 года спортсмен поднимает большие веса и по-прежнему готов конкурировать с молодыми соперниками.

«Я видел кадры, где он рвёт штангу весом 140 кг. И он хоть сейчас мог бы ещё выходить на помост», — подчеркнул специалист.

С августа 2019 года спортсмен в числе других штангистов был временно отстранён от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. В начале июня 2020 года Международная федерация тяжёлой атлетики сообщила о том, что Беджанян сдал положительный допинг-тест.

Ранее стало известно, что на основе данных московской лаборатории отстранены ещё семеро российских тяжелоатлетов.

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