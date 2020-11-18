Харитонов высказался о Яндиеве с больничной койки

Боец ММА Сергей Харитонов рассказал о своём состоянии спустя несколько дней после драки с Адамом Яндиевым.

По словам спортсмена, он по-прежнему находится в больнице. Харитонов считает, что его обидчик должен ответить за содеянное.

«Пока он избегал наказания, там подрался, тут... Но у людей должен быть тумблер, что так делать нельзя, надо контролировать свои эмоции. Плюс не стоит забывать, что твои поступки могут кинуть тень на твое окружение, людей, которые помогают тебе по жизни. Когда эта ответственность существует, человек не совершает диких вещей», — приводит слова Харитонова «СЭ».

Ранее спортивный врач Валентин Беляевский усомнился, что повреждения на лице Харитонова стали следствием удара кастетом.