Мостовой считает, что России для выигрыша своей группы Лиги наций хватит ничьей с Сербией

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче национальной команды с Сербией в Лиге наций.

На его взгляд, сербской молодёжи есть что доказывать.

«Как ни странно, многое в матче будет зависеть от игры соперника. Неожиданно, что Сербия в нашей группе занимает последнее место с таким составом игроков. У нас тоже есть проблемы, которые мы увидели в матче с Турцией», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ветеран считает, что россиянам для выигрыша своей группы хватит и одного очка. Мостовой не верит, что Венгрия в параллельной встрече обыграет Турцию.

Ранее сообщалось, что бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин прогнозирует победу сборной России над Сербией с минимальным счётом.