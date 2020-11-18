Стауче признался, что показывал Акинфееву, куда прыгать в серии пенальти с испанцами на ЧМ-2018

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Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о серии пенальти после матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с командой Испании (1:1, 4:3 пен).
Стауче признался, что показывал Акинфееву, куда прыгать в серии пенальти с испанцами на ЧМ-2018
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я всегда разговариваю с вратарями. Когда узнали, что будем играть с испанцами, я просмотрел всю их заявку. Посмотрел каждого футболиста — бьёт он или нет. В итоге получилось около 12 игроков. Мы с Игорем сели, я дал ему лист, кто куда бьёт. Затем подготовил его к игре. Перед серией пенальти я спросил у него, будет ли он брать этот список. Он ответил: «Ты будешь показывать. Когда игрок подойдёт к мячу, покажи мне, в какой угол будет бить. Всё будет нормально». Все стали в линию. От Черчесова я получил по голове, потому что руки не так держал. Я ответил, что должен показывать Игорю, куда соперник будет бить. Насколько я оказался прав? То, что мы взяли, так и было», — сказал Стауче в эфире программы «Тренерский штаб» на телеканале «Матч ТВ».

Благодаря победе над Испанией сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где впоследствии уступила хорватам, будущим финалистам (2:2, 3:4 пен).

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» снял цикл программ о тренерском штабе сборной России по футболу.

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