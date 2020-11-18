Милинкович-Савич и ещё двое футболистов сборной Сербии пропустят матч с Россией из-за коронавируса

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Футбольный союз Сербии подтвердил, что у троих футболистов и физиотерапевта национальной сборной обнаружен коронавирус, из-за чего они пропустят матч Лиги наций УЕФА с командой России.
Милинкович-Савич и ещё двое футболистов сборной Сербии пропустят матч с Россией из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, положительные тесты сдали полузащитник Сергей Милинкович-Савич из «Лацио», вратарь Джордже Николич («Базель») и вингер Дарко Лазович («Верона»). Все они покинули расположение сборной и самоизолировались.

18 ноября сборная Сербии проведёт матч шестого тура Лиги наций с командой России. Игра состоится в Белграде, начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем Лиги наций с Россией.

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