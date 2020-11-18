Футболист сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем Лиги наций с Россией

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Футболист «Вероны» и сборной Сербии Дарко Лазович заболел коронавирусом накануне матча с национальной командой России в рамках Лиги наций.
Футболист сборной Сербии заболел коронавирусом перед матчем Лиги наций с Россией
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт «Вероны». Болезнь у 30-летнего полузащитника протекает бессимптомно, он находится на изоляции.

Лазович выходил в стартовом составе матча пятого тура Лиги наций с командой Венгрии (1:1), который состоялся 15 ноября. Он провёл на поле 57 минут.

18 ноября сборная Сербии сыграет с командой России в Лиге наций. Матч начнётся в 22:45 мск.

Ранее Черчесов и Джикия рассказали о настрое на матч с Сербией.

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