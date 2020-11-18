Опубликован состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. Состав команды выглядит следующим образом:
— мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов;
— женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
Дебютный этап Кубка мира запланирован на 28 ноября. Также в Контиолахти состоится и второй этап.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Юрлова-Перхт не выступит в нынешнем сезоне из-за беременности.