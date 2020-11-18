Опубликован состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира

Стали известны имена биатлонистов, которые войдут в состав сборной России и примут участие в первом этапе Кубка мира, который пройдёт в финском Контиолахти.

Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. Состав команды выглядит следующим образом:

— мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов;

— женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

Дебютный этап Кубка мира запланирован на 28 ноября. Также в Контиолахти состоится и второй этап.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Юрлова-Перхт не выступит в нынешнем сезоне из-за беременности.