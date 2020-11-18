Рублëв прокомментировал вылет с Итогового турнира ATP

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Россиянин Андрей Рублëв дал оценку собственным выступлениям в сезоне после поражения от грека Стефаноса Циципаса во втором туре группового раунда Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) со счëтом 1:6, 6:4, 6:7, которое лишило его шансов на продолжение борьбы.
Рублëв прокомментировал вылет с Итогового турнира ATP
  • Reuters

«Я благодарен за этот сезон. Не могу жаловаться, я победил на стольких турнирах, сколько никогда не выигрывал раньше. В этом году я выиграл больше турниров, чем за всю свою карьеру. Я могу быть только благодарен за этот сезон. Я впервые вошёл в десятку лучших, потому этот сезон был для меня потрясающим. Удивительно, что я сумел изменить этот матч. По сути, предполагалось, что это будет 1:6, 3:6, а я всё ещё был там, всё ещё боролся, и в конце концов у меня был матч-пойнт. У меня был шанс выиграть, так что сегодня я действительно доволен своей ментальной силой», — цитирует слова Рублёва официальный сайт ATP.

На решающем тай-брейке Рублёв уступал 2:5, но сумел довести счёт до 6:5 на своей подаче. Однако в важнейший момент он допустил двойную ошибку и проиграл матч. 

Ранее сообщалось, что Рублёв на тай-брейке уступил Циципасу в матче Итогового турнира ATP. 

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