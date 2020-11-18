УНИКС проиграл «Партизану» в баскетбольном Еврокубке

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Казанский УНИКС потерпел поражение от сербского «Партизана» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.
УНИКС проиграл «Партизану» в баскетбольном Еврокубке
  • © eurocupbasketball.com

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 89:86 в пользу хозяев площадки.

В составе УНИКСа 19 очков набрал Айзея Канаан. Ещё 16 очков команде принёс Джон Браун.

За «Партизан» 25 очков набрал Маркус Пейдж. 15 очков в активе Коди Миллера-Макинтайра.

Следующим соперником УНИКСа станет французский «Бурк», а «Партизан» сыграет с испанским «Ховентудом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, обыграв «Жальгирис».

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