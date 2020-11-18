УНИКС проиграл «Партизану» в баскетбольном Еврокубке
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Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 89:86 в пользу хозяев площадки.
В составе УНИКСа 19 очков набрал Айзея Канаан. Ещё 16 очков команде принёс Джон Браун.
За «Партизан» 25 очков набрал Маркус Пейдж. 15 очков в активе Коди Миллера-Макинтайра.
Следующим соперником УНИКСа станет французский «Бурк», а «Партизан» сыграет с испанским «Ховентудом».
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, обыграв «Жальгирис».