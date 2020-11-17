ЦСКА одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, обыграв «Жальгирис»

Московский ЦСКА одержал победу над литовским «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Каунасе, завершилась со счётом 87:78 в пользу гостей.

В составе ЦСКА 27 очков набрал Майк Джеймс. Ещё 13 очков в активе Уилла Клайберна. 12 очков набрал Дэрран Хиллиард.

За «Жальгирис» 19 очков набрал Мариуш Григонис. Ещё 10 очков на счету Томаса Уолкапа.

Для ЦСКА эта победа — шестая в сезоне и четвёртая подряд. «Жальгирис», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

Следующим соперником ЦСКА станет немецкая «Бавария», а «Жальгирис» сыграет с итальянским «Миланом».

Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Зенит» в баскетбольной Евролиге.