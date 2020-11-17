«Химки» победили «Зенит» в баскетбольной Евролиге

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Подмосковные «Химки» одержали победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» победили «Зенит» в баскетбольной Евролиге
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 88:83 в пользу гостей.

Самым результативными игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 24 очка. 10 очков в активе Эрика Макколлума. Ещё 11 очков набрал Грег Монро.

В составе «Зенита» 24 очка набрал Билли Бэрон. Остин Холлинс записал в свой актив 15 очков. Ещё 10 очков команде принёс Артурас Гудайтис.

Следующим соперником «Химок» станет турецкий «Анадолу Эфес», а «Зенит» сыграет с немецкой «Альбой». Оба матча пройдут на выезде.

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