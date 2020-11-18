Сёмин: будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о своём возможном возвращении в клуб.
Сёмин: будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе
  • РИА Новости

«Есть ли у меня будущее в «Локомотиве»? Будущее есть, но только без Василия Кикнадзе. Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Он также высказался относительно своего будущего в качестве тренера.

«Всё зависит от того, какое будет предложение. Будет предложение, которое по сердцу и по духу, — конечно, я его приму. А если не будет — буду путешествовать, приходить на «Матч ТВ». От футбола уходить не буду», — добавил специалист.

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что в «Балтике» рассказали об идее пригласить в клуб Сёмина.

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