Милинкович-Савич заявил, что сборная Сербии приложит все силы, чтобы добиться успеха в матче с Россией

Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.

«Приглашение в сборную — само по себе достаточный источник мотивации. Приложим все силы, чтобы добиться успеха. У нас было достаточно времени на отдых, и, надеюсь, мы будем готовы к игре», — приводит слова Милинковича-Савича пресс-служба УЕФА.

Он также высказался о невыходе команды в финальную часть чемпионата Европы по футболу из-за проигрыша в стыковом матче с Шотландией.

«Игроки несут большую ответственность за провал. Мы приложили максимум усилий. Теперь перед нами новый матч, и главное в нём — добиться хорошего результата и заручиться позитивными эмоциями на будущее», — добавил хавбек.

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее сообщалось, что Душан Тадич пропустит матч с Россией в Лиге наций.