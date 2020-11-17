Милинкович-Савич заявил, что сборная Сербии приложит все силы, чтобы добиться успеха в матче с Россией

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Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.
Милинкович-Савич заявил, что сборная Сербии приложит все силы, чтобы добиться успеха в матче с Россией
  • Reuters

«Приглашение в сборную — само по себе достаточный источник мотивации. Приложим все силы, чтобы добиться успеха. У нас было достаточно времени на отдых, и, надеюсь, мы будем готовы к игре», — приводит слова Милинковича-Савича пресс-служба УЕФА.

Он также высказался о невыходе команды в финальную часть чемпионата Европы по футболу из-за проигрыша в стыковом матче с Шотландией.

«Игроки несут большую ответственность за провал. Мы приложили максимум усилий. Теперь перед нами новый матч, и главное в нём — добиться хорошего результата и заручиться позитивными эмоциями на будущее», — добавил хавбек.

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее сообщалось, что Душан Тадич пропустит матч с Россией в Лиге наций.

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