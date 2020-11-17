Тумбакович: матч против такой команды, как Россия, мотивирует сам по себе

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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.
Тумбакович: матч против такой команды, как Россия, мотивирует сам по себе
  • Reuters

«Каждая игра — особый источник мотивации для каждого члена сборной. Россия — большая футбольная нация. Матч против такой команды мотивирует сам по себе. Мы постараемся сыграть с максимальным настроем и добиться победы, но итог зависит не только от нас, но и от соперника», — приводит слова Тумбаковича пресс-служба УЕФА.

Он отметил уровень игроков, выступающих в составе российской команды.

«В российской сборной собрано много прекрасных исполнителей, и её главный тренер в любой момент может внести игровые изменения. По ходу матча возможны любые сюрпризы», — добавил специалист.

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее сообщалось, что Душан Тадич пропустит матч с Россией в Лиге наций.

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