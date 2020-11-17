СМИ: УАФ подаст протест, если матч Лиги наций Швейцария — Украина не будет сыгран

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) может подать протест из-за отмены матча заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина.
СМИ: УАФ подаст протест, если матч Лиги наций Швейцария — Украина не будет сыгран
  • РИА Новости

Как сообщает SportArena, такой вариант рассматривается, если украинской команде будет засчитано техническое поражение, что для неё повлечёт вылет в дивизион B Лиги наций.

Отмечается, что в настоящее время рассматриваются три варианта проведения встречи, об отмене которой уже было объявлено: проведение встречи в другом швейцарском кантоне в ближайшие два дня, перенос матча на более поздний срок и замена игроков основной сборной на представителей молодёжных команд.

По итогам пяти туров Украина занимает третье место в группе 4 дивизиона A Лиги наций и опережает идущую четвёртой Швейцарию на три очка. Лидируют в группе команды Германии и Испании, набравшие по девять и восемь очков соответственно.

Ранее сообщалось, что матч сборных Швейцарии и Украины в Лиге наций отменён из-за COVID-19.

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