СМИ: Дворкович может сменить Мещерякова на посту главы совета директоров «Локомотива»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович может стать председателем совета директоров «Локомотива» в случае, если Анатолий Мещеряков покинет эту должность.

Соответствующую информацию приводит «РБ-Спорт». Ранее стало известно, что Мещеряков уйдёт из РЖД в конце ноября. Если верить указанному источнику, он также может оставить и пост главы совета директоров футбольного клуба.

Дворкович на вопрос о своих перспективах занять означенный пост в «Локо» заявил: «У меня нет такой информации».

13 ноября Мещеряков сообщил, что не планирует покидать «Локомотив».