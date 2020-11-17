СМИ: Дворкович может сменить Мещерякова на посту главы совета директоров «Локомотива»
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- РИА Новости
Соответствующую информацию приводит «РБ-Спорт». Ранее стало известно, что Мещеряков уйдёт из РЖД в конце ноября. Если верить указанному источнику, он также может оставить и пост главы совета директоров футбольного клуба.
Дворкович на вопрос о своих перспективах занять означенный пост в «Локо» заявил: «У меня нет такой информации».
13 ноября Мещеряков сообщил, что не планирует покидать «Локомотив».