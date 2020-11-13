Мещеряков заявил, что не планирует покидать «Локомотив»

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся информацию о своём уходе из РЖД.
Мещеряков заявил, что не планирует покидать «Локомотив»
  • РИА Новости

«Во-первых, я никуда не ушёл из РЖД. Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую этого делать. В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит «Локомотиву» остановиться. В-четвёртых, совет директоров в полном составе поддерживает то, что было сделано. На этом пока всё», — приводятся слова Мещерякова в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков покинет РЖД.

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