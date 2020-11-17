Олимпийский чемпион по футболу Савичев рассказал о работе медтехником в Гамбурге

Автор победного гола в финале Олимпиады-1988 Юрий Савичев рассказал о своей работе в одной из клиник Гамбурга, где он чинит медицинские аппараты.

По словам ветерана сборной СССР, в это учреждение его устроил сын.

«Сказал мне: «Попробуй, ничего не теряешь». Мы ведь когда в «Торпедо» играли, ходили на ЗИЛ. Даже корочки механиков у нас с братом есть. Я согласился — полгода поучился, посмотрел, что и как. В итоге всем доволен», — приводит слова Савичева «Чемпионат».

По словам экс-футболиста, большинство его соседей не знает, что он является олимпийским чемпионом.

Савичев также уточнил, что работает медтехником.

«Ремонтирую медицинское оборудование: электрические кровати, всякие мониторы, датчики, устройства», — объяснил знаменитый спортсмен.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением об уровне российского футбола.