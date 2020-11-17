Олимпийский чемпион по футболу Савичев рассказал о работе медтехником в Гамбурге
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По словам ветерана сборной СССР, в это учреждение его устроил сын.
«Сказал мне: «Попробуй, ничего не теряешь». Мы ведь когда в «Торпедо» играли, ходили на ЗИЛ. Даже корочки механиков у нас с братом есть. Я согласился — полгода поучился, посмотрел, что и как. В итоге всем доволен», — приводит слова Савичева «Чемпионат».
По словам экс-футболиста, большинство его соседей не знает, что он является олимпийским чемпионом.
Савичев также уточнил, что работает медтехником.
«Ремонтирую медицинское оборудование: электрические кровати, всякие мониторы, датчики, устройства», — объяснил знаменитый спортсмен.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением об уровне российского футбола.