Игнашевич о российском футболе: неправильно говорить, что мы дно

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Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением об уровне российского футбола.
Игнашевич о российском футболе: неправильно говорить, что мы дно
  • РИА Новости

«Не стал бы говорить по поводу интенсивности, что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает», — цитирует Игнашевива «РБ-Спорт».

По его мнению, необходимо спрашивать о каждой конкретной неудаче у тренеров команд, которые проигрывали соперникам, не превосходящим российские клубы по многим компонентам.

«Чемпионат второго-третьего сорта? Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят, что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят всё подряд и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас всё плохо, — это неправильно. Нужно работать, я бы не стал всё списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся», — добавил Игнашевич.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле.

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