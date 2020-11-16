Игнашевич о российском футболе: неправильно говорить, что мы дно
- РИА Новости
«Не стал бы говорить по поводу интенсивности, что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает», — цитирует Игнашевива «РБ-Спорт».
По его мнению, необходимо спрашивать о каждой конкретной неудаче у тренеров команд, которые проигрывали соперникам, не превосходящим российские клубы по многим компонентам.
«Чемпионат второго-третьего сорта? Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят, что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят всё подряд и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас всё плохо, — это неправильно. Нужно работать, я бы не стал всё списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся», — добавил Игнашевич.
Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле.