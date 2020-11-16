Игнашевич о российском футболе: неправильно говорить, что мы дно

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением об уровне российского футбола.

«Не стал бы говорить по поводу интенсивности, что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает», — цитирует Игнашевива «РБ-Спорт».

По его мнению, необходимо спрашивать о каждой конкретной неудаче у тренеров команд, которые проигрывали соперникам, не превосходящим российские клубы по многим компонентам.

«Чемпионат второго-третьего сорта? Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят, что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят всё подряд и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас всё плохо, — это неправильно. Нужно работать, я бы не стал всё списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся», — добавил Игнашевич.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле.