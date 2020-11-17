Фигуристка Савченко заявила, что может перейти в одиночное катание
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- РИА Новости
«Если я перейду в одиночное катание, то, конечно, запрыгаю тройной аксель и четверной тулуп. Смотря на женское фигурное катание в Германии, можно и попробовать. Сейчас главное — это дождаться окончания карантина, а там посмотрим. Возможно, я ещё всех удивлю. Не отказалась бы от второй золотой олимпийской медали. И с удовольствием попробовала бы себя в одиночном катании», — цитирует Савченко «Чемпионат».
Савченко — олимпийская чемпионка и чемпионка мира 2018 года в паре с Бруно Массо.
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