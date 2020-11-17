Тарпищев считает, что Медведев не должен извиняться за подачу с руки

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в первом туре группового раунда Итогового турнира ATP — 2020.
Тарпищев считает, что Медведев не должен извиняться за подачу с руки
  • Reuters

«Первый сет был нервный, но качественный в плане интенсивности матча. Стартовые пять геймов игрались 40 минут. С такой интенсивностью Зверев не выдержал такого напряжения. При счёте 4:2, когда Даниил повёл и затем выиграл сет, стало ясно, что преимущество у нашего теннисиста. Матч мне понравился. Медведев реально выглядел лучше своего соперника. Что касается приёма «из-под юбки» со стороны Дани, то это абсолютно нормально. Я помню, как Чанг так же делал. Это не запрещённый приём, а элемент неожиданности. Такие вещи красят теннис. Можно было и не извиняться за это», — сказал Тарпищев Sport24.

Во втором туре Итогового турнира АТР Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Ранее Чесноков выразил мнение, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP.

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